Субсидированные билеты на сайтах авиакомпаний можно купить только до декабря

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Субсидированные билеты в онлайн-продаже по направлению «Калининград — Москва» и обратно можно купить только на ноябрь. На декабрь 2024 года в продаже они отсутствуют, на январь 2025 года билеты приобрести также нет возможности. Это следует из анализа сайтов авиакомпаний.

По состоянию на 31 октября 2024 года приобрести субсидированный авиабилет жителю Калининградской области до Москвы и обратно можно только на сайте авиакомпании «Аэрофлот» на даты с 12 по 30 ноября. Начиная с 1 декабря субсидированные авиабилеты в продаже отсутствуют. При выборе любой даты на январь 2025 года сайт авиакомпании сообщает о произошедшей технической ошибке.

На сайте «Уральских авиалиний» субсидированные авиабилеты по данному направлению отсутствуют на ноябрь-декабрь 2024 года полностью. На сайте авиакомпании «Смартавиа» в разделе субсидированных перелетов указано, что льготные авиабилеты можно приобрести только в офисах продаж.

Ранее «Новый Калининград» писал о том, что 16 августа 2024 года зампреду правительства региона Александру Рольбинову было поручено следить за бесперебойной работой программы авиаперелётов.


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