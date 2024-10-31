«Островок» отметил рост бронирований мест размещения в Калининграде в ноябре

Калининградская область вошла в десятку самых популярных внутренних туристических направлений на ноябрьские праздники, сообщает сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».



По данным сервиса, спрос на различные варианты размещения в Калининграде с 1 по 5 ноября вырос на 24%, по сравнению с прошлым годом. В целом по России число бронирований в отелях и апартаментах на День народного единства увеличилось на 10%.

«Самые популярные типы объектов размещения для отдыха в Калининграде — апартаменты и гостевые дома. Суммарно доля бронирований в этом сегменте на период выходных достигает 60%. Остальные 40% приходятся на отели (без звезд — 19%, три и четыре звезды — столько же) и хостелы (2%)», — сообщили в «Островке». Средняя стоимость ночи, по которой российские туристы бронируют размещение в Калининграде, составляет 4 600 рублей, что на 18% больше, чем годом ранее (3 900 рублей).

По данным сервиса, большинство жителей Калининградской области также выбирают города и курорты региона. На втором месте по популярности у калининградских пользователей «Островка» Санкт-Петербург и Москва с Московской областью, замыкает региональный туристический рейтинг Татарстан.