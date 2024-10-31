Аэропорт Калининграда сообщил о введении упрощенного способа оплаты парковки

С 31 октября в аэропорту Калининграда «Храброво» ввели новый способ оплаты парковки. Как утверждает пресс-служба предприятия, теперь можно оплатить услуги парковки, не выходя из автомобиля.



«Достаточно просто отсканировать QR-код, расположенный на парковочной карте, — сообщает пресс-служба. — При наведении камеры смартфона на QR-код, на дисплее телефона отобразится вся информация о парковочной сессии: государственный номер автомобиля, время въезда, продолжительность текущей сессии, сумма к оплате, время выезда. Произвести оплату можно через платежную форму ввода данных банковских карт или приложение банка. Все платежи являются защищенными и безопасными».

После оплаты парковки, независимо от выбранного способа, к оплаченному часу автоматически добавляется 5 минут, чтобы покинуть территорию аэропорта. «Таким образом, если водитель въехал на парковку в 10:00, оплатил услуги в 10:30, выехать он должен до 11:05», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, водители, по-прежнему, могут оплачивать услуги парковки при помощи терминалов или в кассе парковочного комплекса, расположенной на территории привокзальной площади.

Отметим, что час парковки в аэропорту стоит 300 рублей, первые 15 минут — бесплатно. Сутки долгосрочной парковки обойдутся автомобилисту в 800 рублей.