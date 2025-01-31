В «Храброво» намерены расширить бесплатную и платную парковки (фото)

В «Храброво» намерены расширить бесплатную и платную парковки (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Аэропорт «Храброво»

Руководство аэропорта «Храброво» озвучило планы по расширению привокзальной площади и бесплатной парковки. Об этом гендиректор аэропорта Александр Корытный рассказал журналистам в ходе брифинга. Он отметил, что бесплатная парковка увеличится на сто мест, но будет перенесена за автомобильную трассу.

«В концепции развития аэровокзала мы планируем увеличение всей привокзальной площади, потому что у нас пристраивается большой кусок, — сообщил Корытный. — Соответственно, мы планируем перенос бесплатной парковки на более комфортное место. Не слева, а справа от трассы. Мы определились с земельными участками. Также, возможно, мы продолжим наш проект с „Росатомом“ по развитию электрозарядных станций и сделаем большее их количество для удобства пассажиров».

Корытный также пояснил, что расширение намечено не на это лето, а к следующему сезону. Проходить оно будет параллельно с увеличением площади аэровокзала. Он также отпустил упрёк в адрес иностранных граждан, чьи автомобили занимали практически всю площадь парковки в течение новогодних праздников.

«Самые неорганизованные туристы из Западной Европы бросают свои машины на бесплатной парковке, — заявил Корытный. — Большая часть приезжает и ставит машины на платной парковке».

Напомним, что с 31 октября прошлого года аэропорт «Храброво» ввёл новый способ оплаты парковки. Как утверждала пресс-служба предприятия, с того момента можно оплатить услуги парковки, не выходя из автомобиля.

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