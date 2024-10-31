Минобр определил минимальный порог баллов ЕГЭ для поступающих в вузы в 2025 году

Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект постановления, устанавливающего минимальные значения баллов ЕГЭ для поступающих в вузы в 2025/2026 учебном году. Об этом сообщает ТАСС.



Согласно документу, минимум за ЕГЭ по русскому языку, математике, литературе, географии составит 40 баллов; по физике, биологии, химии — 39. Минимальный порог по обществознанию — 45, истории — 36, информатике — 44, иностранному языку — 30, сообщает информагентство. Значения сохранены на уровне 2024 года по всем общеобразовательным предметам, кроме математики и истории. «Минимальное количество баллов ЕГЭ по математике и истории увеличено на один балл (соответственно с 39 до 40 баллов и с 35 до 36 баллов), поскольку при переводе первичных баллов ЕГЭ в тестовые баллы ЕГЭ по стобалльной системе оценивания не предусмотрено установление 39 баллов по математике и 35 баллов по истории», — уточняется в пояснительной записке к документу.



По статистике, собранной ТАСС, в 2024 году 41 выпускник из 20 регионов страны получил 300 баллов по результатам ЕГЭ. В 68 субъектах (в том числе в Калининградской области) 587 выпускников получили 200 баллов по результатам ЕГЭ.