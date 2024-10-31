В Правдинске «Почта России» через суд хочет взыскать недостачу с экс-сотрудницы

В Правдинский районный суд обратилось АО «Почта России» с иском о взыскании материального ущерба, причиненного предприятию по вине работника. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В обоснование требований истец указал, что с декабря 2023 года по май 2024 года женщина работала в должности начальника отделения почтовой связи, с ней был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. В январе 2024-го по результатам инвентаризации наличных денежных средств была выявлена недостача. Сотрудница объяснила это компьютерным сбоем. Однако проведённая проверка подтвердила наличие недостачи, при этом ни технический, ни программный сбой зафиксированы не были. Добровольно возмещать причиненный ущерб в размере 223 194 рубля женщина отказалась.

Истец полагает, что работник обязан возместить работодателю причиненный ему ущерб. Судебное заседание назначено на 25 ноября 2024 года.