Ozon заявил об отмене оплаты при получении для некоторых видов товаров

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Маркетплейс Ozon заявил об отмене функции оплаты при получении для некоторых категорий товаров с 1 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Постоплата останется для товаров категории fashion. В неё входят одежда, обувь, аксессуары, а также другие изделия, которые необходимо примерять. Пользователи маркетплейса, которые соберутся покупать вещи из других категорий, такой функции лишатся. Отмечается также, что Ozon с августа проводил тестирование оплаты при получении.

«По результатам теста приняли решение оставить эту опцию в тех категориях, где она наиболее востребована клиентами», — приводит издание сообщение компании. При этом покупатели, которые до 31 октября заказали товары с постоплатой, смогут рассчитаться по ним при получении в ноябре.

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