Погода в Калининграде 1 ноября

Днём в пятницу, 1 ноября, в Калининградской области ожидается облачная дождливая погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде воздух прогреется до +15°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около девяти метров в секунду. Атмосферное давление пониженное — 753 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается около +12°C, а восток региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев, Черняховск и Озерск) ждёт температура +15°C. Ночные температуры по региону — с перепадами: в прибрежных городах они традиционно значительно выше (до +11°C), на востоке — +7°C. По всей территории региона пройдут умеренные дожди. Начиная с утра, также ожидается усиление западного ветра до 25 метров в секунду.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт пасмурная. Утром температура будет в районе +12,6°C, днём повысится до +13,3°C, а вечером немного поднимется до +13,4°C. В течение всего дня прогнозируется усиление западного ветра, около семи метров в секунду. Влажность — на уровне 88%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» также предупреждают об усиление ветра. «В ночные часы продолжится усиление западного ветра на побережье до 13-16 м/с с порывами до 18-22 м/с. В Калининграде и области до 10-13 м/с, с порывами до 14-17м/с (преимущественно на западе области). В утренние и дневные часы пятницы ожидаются пиковые значения: западный ветер усилится до 12-15 м/с в Калининграде и области с порывами до 16-19, локально до 19-21м/с (преимущественно на западе и севере региона), на побережье до 14-18 м/с, с порывами до 19-23 м/с (локально до 23-25 м/с). В вечерние часы направление ветра изменится на северо-западное, в порывах до 19-23 м/с на побережье (особенно по линии Зеленоградск-Куршская коса) и до 15-19 м/с в Калининграде и области. Волны у побережья до 3-4м», — сообщили синоптики.

«На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Днём небольшой дождь, ночью местами. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, днём местами 22-22 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13°С, днём +10...+14°С. Видимость 3-7 км», — сообщает управление МЧС по Калининградской области.