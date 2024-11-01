Погода в Калининграде 1 ноября

Погода в Калининграде 1 ноября
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

Днём в пятницу, 1 ноября, в Калининградской области ожидается облачная дождливая погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде воздух прогреется до +15°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около девяти метров в секунду. Атмосферное давление пониженное — 753 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается около +12°C, а восток региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев, Черняховск и Озерск) ждёт температура +15°C. Ночные температуры по региону — с перепадами: в прибрежных городах они традиционно значительно выше (до +11°C), на востоке — +7°C. По всей территории региона пройдут умеренные дожди. Начиная с утра, также ожидается усиление западного ветра до 25 метров в секунду.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт пасмурная. Утром температура будет в районе +12,6°C, днём повысится до +13,3°C, а вечером немного поднимется до +13,4°C. В течение всего дня прогнозируется усиление западного ветра, около семи метров в секунду. Влажность — на уровне 88%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» также предупреждают об усиление ветра. «В ночные часы продолжится усиление западного ветра на побережье до 13-16 м/с с порывами до 18-22 м/с. В Калининграде и области до 10-13 м/с, с порывами до 14-17м/с (преимущественно на западе области). В утренние и дневные часы пятницы ожидаются пиковые значения: западный ветер усилится до 12-15 м/с в Калининграде и области с порывами до 16-19, локально до 19-21м/с (преимущественно на западе и севере региона), на побережье до 14-18 м/с, с порывами до 19-23 м/с (локально до 23-25 м/с). В вечерние часы направление ветра изменится на северо-западное, в порывах до 19-23 м/с на побережье (особенно по линии Зеленоградск-Куршская коса) и до 15-19 м/с в Калининграде и области. Волны у побережья до 3-4м», — сообщили синоптики.

«На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Днём небольшой дождь, ночью местами. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, днём местами 22-22 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13°С, днём +10...+14°С. Видимость 3-7 км», — сообщает управление МЧС по Калининградской области.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter