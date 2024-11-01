Синоптики предупредили о продолжении усиления ветра в выходные

В пятницу и субботу в связи с повышением барического градиента между антициклоном «Юрген» над югом Европы и циклоном «Мартина» над севером Балтики в Калининградской области ожидается усиление ветра с порывами до штормовых значений (20-25 м/с). Как сообщают эксперты с телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в акватории заливов и рек также ожидается штормовой нагон воды, не исключены подтопления низменных прибрежных районов.

«В утренние и дневные часы пятницы западный ветер усилится до 12-15 м/с в Калининграде и области с порывами до 16-19, локально до 19-21м/с (преимущественно на западе и севере региона), на побережье до 14-18 м/с, с порывами до 19-23 м/с (локально до 23-25 м/с). В вечерние часы направление ветра изменится на северо-западное, в порывах до 19-23 м/с на побережье и до 15-19 м/с в Калининграде и области», — сообщают синоптики. — Температура — +10...+14℃ в течение суток, вечером +7...+10℃. Преимущественно пасмурно, днём небольшие дожди, вечером пройдет интенсивный дождь«.

В субботу в ночные и утренние часы на побережье северо-западный ветер в порывах будет достигать 17-21 м/с, в Калининграде и области в порывах до 13-16 м/с. В дневные часы ожидается постепенное ослабление ветрового фона, однако вплоть до вечерних часов порывы на побережье могут достигать 15-18 м/с, в Калининграде и области до 12-15 м/с. Полное ослабление ветра ожидается в вечерние часы субботы/в ночь на воскресенье. Как добавили синоптики, температура воздуха составит +4...+8℃, вечером — +1...+3℃. «Переменная облачность, в утренние и дневные часы вероятны локальные кратковременные заряды дождя/ледяной крупы», — отметили «Метеоявления».

По предварительным данным, в дневные и вечерние часы воскресенья северо-западный ветер усилится в Калининграде и области до 12-16 м/с, на побережье до 17-21 м/с. Ослабление ветра ожидается в ночные и утренние часы понедельника. «В воскресенье ночью и утром по области −1...+3℃ (на побережье +3...+7℃), днем и вечером потеплеет до +6...+10℃. Преимущественно облачно, небольшие дожди», — сообщили эксперты.