Горвласти выделяют 35 млн рублей на содержание дорог в Калининграде

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Власти выделяют 35 млн рублей на содержание автомобильных дорог в Калининграде в зимний период. Соответствующая информация размещена на сайте регионального Центра торгов.

Полное название закупки — «работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа „Город Калининград“ в 2024 — 2025 гг.». Заказчиком выступает МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». На работы до конца года направят 30 млн рублей, в 2025 году — ещё 5 млн. Победителю торгов необходимо будет оперативно устранять повреждения на дорогах, тротуарах и мостах.

В 2023 году правительство области выделяло на содержание автомобильных дорог в регионе 1 млрд 714 млн рублей. В общей сложности планировалось содержать примерно 360 автомобильных дорог протяженностью около 3,8 тыс. километров.


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