Здание старейшего ресторана Калининграда сдали в аренду компании из Сочи

Здание старейшего ресторана Калининграда сдали в аренду компании из Сочи
Фото: сайт ФГИС «Торги»
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Объект культурного наследия регионального значения «Здание палаты мер и весов» сдано в аренду компании из Сочи. Информация о выборе арендатора опубликована на портале торгов.

«Здание палаты мер и весов» 1912 года постройки расположено на ул. Космонавта Леонова, 18, и находится в федеральной собственности. Площадь объекта 1655,7 кв. м. Победителем торгов стало ООО «Аэромидж Сочи», зарегистрированное в Краснодарском крае. Согласно данным ЕГРН, компания занимается деятельностью в сфере парков и пляжей, а также торговлей, общепитом, гостиничным бизнесом и недвижимостью. Фирма арендовала здание на пять лет как «помещение свободного назначения» за 782607,21 руб. в месяц.

Как ранее сообщал «Новый Калининград» со ссылкой на данные Государственного архива Калининградской области, в начале 1950-х годов в этом здании был открыт первый в Калининграде ресторан «Балтика». «После того, как в 1980 г. ресторан «пожертвовал» своим названием в пользу первого в области мотеля и его ресторана, ему пришлось стать «Орбитой», а позже — «Гранд-холлом», — отмечали в госархиве.

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