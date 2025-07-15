В Калининграде принудительно выселили частную школу из немецкого особняка

В Калининграде возбуждено уголовное дело против директора частной школы «Базис» Марины Олейник. О принудительном выселении школы из немецкого особняка на улице Леонова (дом № 18) во вторник, 15 июля, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов.

«Калининградские приставы принудительно исполнили решение суда об освобождении нежилого здания в центре города, — уточнили в пресс-службе ведомства. — Образовательная организация являлась арендатором помещений. Однако договор аренды был расторгнут по инициативе собственника, который потребовал освободить здание. Арендатор требования не выполнил и продолжал вести деятельность в здании. Суд счел, что на это нет законных оснований, и постановил освободить фактически занимаемые объекты».

В пресс-службе уточнили, что руководство организации-должника уклонялось от исполнения решения суда, поэтому судебный пристав-исполнитель дважды назначал наказание в виде административного штрафа — 30 тысяч рублей, а далее 50 тысяч рублей. Эти деньги должник уплатил в полном объеме, однако помещения по-прежнему не были освобождены.

Арендатора вынудили также вывезти под контролем сотрудников органов принудительного исполнения его имущество. На текущий момент помещения переданы представителю законного владельца.

Фото: телеграм-канал Марины Олейник

Отметим, что сама Марина Олейник ранее сообщала в своём телеграм-канале о намерении приставов заняться выселением школы.

«Инициатор всей этой активности — дирекция инвестиционной деятельности, — сообщила она. — Это выглядит как откровенное давление. На меня, как на директора, который не молчит, отстаивает интересы своей организации и борется за свои права. И теперь — всеми возможными способами — пытаются надавить, сломить, заставить замолчать».

Олейник рассказала «Новому Калининграду», что против выселения выступает не только она, но также сотрудники учреждения дополнительного образования и родительский актив. В ходе конфликта, по её словам, были зафиксированы вмешательства в хозяйственную деятельность школы (Олейник называет их диверсиями), из-за которых к делу подключалась полиция. Более того, директор пояснила, что не стала заключать договор субаренды с новыми арендаторами, так как считает, что торги были проведены с нарушениями. Она отметила, что сейчас идут суды с привлечением комитета по муниципальному имуществу мэрии города Калининграда и экспертов по аукциону.

11 июля у стен школы, работающей в здании с 2021 года, был проведён пикет против выселения.