В Калининграде принудительно выселили частную школу из немецкого особняка

В Калининграде возбуждено уголовное дело против директора частной школы «Базис» Марины Олейник. О принудительном выселении школы из немецкого особняка на улице Леонова (дом № 18) во вторник, 15 июля, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов.
«Калининградские приставы принудительно исполнили решение суда об освобождении нежилого здания в центре города, — уточнили в пресс-службе ведомства. — Образовательная организация являлась арендатором помещений. Однако договор аренды был расторгнут по инициативе собственника, который потребовал освободить здание. Арендатор требования не выполнил и продолжал вести деятельность в здании. Суд счел, что на это нет законных оснований, и постановил освободить фактически занимаемые объекты».
В пресс-службе уточнили, что руководство организации-должника уклонялось от исполнения решения суда, поэтому судебный пристав-исполнитель дважды назначал наказание в виде административного штрафа — 30 тысяч рублей, а далее 50 тысяч рублей. Эти деньги должник уплатил в полном объеме, однако помещения по-прежнему не были освобождены.
Арендатора вынудили также вывезти под контролем сотрудников органов принудительного исполнения его имущество. На текущий момент помещения переданы представителю законного владельца.
Отметим, что сама Марина Олейник ранее сообщала в своём телеграм-канале о намерении приставов заняться выселением школы.
«Инициатор всей этой активности — дирекция инвестиционной деятельности, — сообщила она. — Это выглядит как откровенное давление. На меня, как на директора, который не молчит, отстаивает интересы своей организации и борется за свои права. И теперь — всеми возможными способами — пытаются надавить, сломить, заставить замолчать».
Олейник рассказала «Новому Калининграду», что против выселения выступает не только она, но также сотрудники учреждения дополнительного образования и родительский актив. В ходе конфликта, по её словам, были зафиксированы вмешательства в хозяйственную деятельность школы (Олейник называет их диверсиями), из-за которых к делу подключалась полиция. Более того, директор пояснила, что не стала заключать договор субаренды с новыми арендаторами, так как считает, что торги были проведены с нарушениями. Она отметила, что сейчас идут суды с привлечением комитета по муниципальному имуществу мэрии города Калининграда и экспертов по аукциону.
11 июля у стен школы, работающей в здании с 2021 года, был проведён пикет против выселения.В сентябре прошлого года «Новый Калининград» сообщал, что для здания бывшего ресторана, построенного в 1912 году, искали арендатора. В ноябре того же года единым арендатором объекта сроком на пять лет стала сочинская компания «Аэроимиджсочи» (при этом здание и сегодня остаётся в федеральной собственности). Согласно данным ЕГРН, компания занимается деятельностью в сфере парков и пляжей, а также торговлей, общепитом, гостиничным бизнесом и недвижимостью. Арендный платёж за «помещения свободного назначения» был установлен на уровне 782,6 тыс. рублей в месяц.