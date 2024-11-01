Беспрозванных: до конца года осталось более 25 тыс. субсидированных билетов

На оставшиеся два месяца 2024 года есть более 25 тыс. субсидированных билетов для жителей Калининградской области. Об этом заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

Глава региона написал, что обратил внимание на распространяющиеся в соцсетях вопросы по поводу льготных цен на перелёты в столицы. Коллеги доложили губернатору, что билеты есть. Приобрести их можно в кассах или на сайтах авиакомпаний.

«В наличии больше 25 000 билетов. На декабрь этого года в Санкт-Петербург, Москву из Калининграда и обратно они в продаже у авиакомпаний „Северного ветра“ и „Уральских авиалиний“. <...> Обратились и в Росавиацию с просьбой обеспечить продажи субсидируемых билетов „Аэрофлота“ на декабрь этого года. Сегодня появились билеты в Москву, Санкт-Петербург и обратно», — отметил Беспрозванных.

Губернатор Калининградской области также рассказал, что региональное правительство ждёт согласования с федеральным Минфином решения о выделении средств для субсидирования авиаперевозок и заключения соглашений Росавиации с компаниями.

Накануне «Новый Калининград» писал, что перелёты по льготным тарифам из Калининграда в Москву и Петербург можно было приобрести лишь до начала зимы. Начиная с декабря и на более поздние даты таких предложений не было ни у одного авиаперевозчика. Какие-то компании не могли предложить льготные билеты уже с ноября.