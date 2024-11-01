Беспрозванных: до конца года осталось более 25 тыс. субсидированных билетов

Беспрозванных: до конца года осталось более 25 тыс. субсидированных билетов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Авиаперевозки

На оставшиеся два месяца 2024 года есть более 25 тыс. субсидированных билетов для жителей Калининградской области. Об этом заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

Глава региона написал, что обратил внимание на распространяющиеся в соцсетях вопросы по поводу льготных цен на перелёты в столицы. Коллеги доложили губернатору, что билеты есть. Приобрести их можно в кассах или на сайтах авиакомпаний.

«В наличии больше 25 000 билетов. На декабрь этого года в Санкт-Петербург, Москву из Калининграда и обратно они в продаже у авиакомпаний „Северного ветра“ и „Уральских авиалиний“. <...> Обратились и в Росавиацию с просьбой обеспечить продажи субсидируемых билетов „Аэрофлота“ на декабрь этого года. Сегодня появились билеты в Москву, Санкт-Петербург и обратно», — отметил Беспрозванных.

Губернатор Калининградской области также рассказал, что региональное правительство ждёт согласования с федеральным Минфином решения о выделении средств для субсидирования авиаперевозок и заключения соглашений Росавиации с компаниями.

Накануне «Новый Калининград» писал, что перелёты по льготным тарифам из Калининграда в Москву и Петербург можно было приобрести лишь до начала зимы. Начиная с декабря и на более поздние даты таких предложений не было ни у одного авиаперевозчика. Какие-то компании не могли предложить льготные билеты уже с ноября.

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