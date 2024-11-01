Облвласти решили изменить ПЗЗ для 66 земельных участков под Светлогорском

Областные власти решили изменить правила землепользования и застройки для 66 земельных участков в посёлке под Светлогорском. Соответствующий приказ минградполитики региона опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, все участки находятся в посёлке Сальское Зеленоградского округа. Их необходимо отнести к территориальной зоне с индексом Ж-3, что означает малоэтажную застройку. Проект внесения изменений в ПЗЗ необходимо подготовить до 1 ноября.

Впоследствии этот документ необходимо направить главе Зеленоградского округа Сергею Кошевому. Уже ему будет необходимо провести по проекту общественные слушания. По результатам мероприятия власти при необходимости должны доработать документ.