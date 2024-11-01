Облвласти решили изменить ПЗЗ для 66 земельных участков под Светлогорском

Облвласти решили изменить ПЗЗ для 66 земельных участков под Светлогорском
Изображение: скриншот Яндекс. Карт
Все новости по теме: Строительство

Областные власти решили изменить правила землепользования и застройки для 66 земельных участков в посёлке под Светлогорском. Соответствующий приказ минградполитики региона опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, все участки находятся в посёлке Сальское Зеленоградского округа. Их необходимо отнести к территориальной зоне с индексом Ж-3, что означает малоэтажную застройку. Проект внесения изменений в ПЗЗ необходимо подготовить до 1 ноября.

Впоследствии этот документ необходимо направить главе Зеленоградского округа Сергею Кошевому. Уже ему будет необходимо провести по проекту общественные слушания. По результатам мероприятия власти при необходимости должны доработать документ.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter