МЧС: на расчистку территории под Балтийском от боеприпасов надо еще несколько лет

МЧС: на расчистку территории под Балтийском от боеприпасов надо еще несколько лет
Фото пресс-службы регионального управления МЧС
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Специалистам МЧС необходимо еще несколько лет на полную расчистку территории в районе поселков Павлово и Мечниково Балтийского МО от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С марта по октябрь чрезвычайные саперы продолжали работы по зачистке территории. <...> В этом году специалисты Невского спасцентра обследовали 19 гектаров и обнаружили во время сплошной очистки территории 1278 взрывоопасных предметов. А за два предшествующих года — около 30 гектаров земли в окрестностях Балтийска и утилизировали 3600 снарядов и авиабомб. <...>Чтобы очистить данный участок от взрывоопасных предметов, спасателям понадобится еще несколько лет.», — уточнили в МЧС.

Кроме этого, саперами по заявкам муниципалитетов в текущем году было вывезено 119 авиабомб.

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