Погода в Калининграде 2 ноября

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Погода в Калининграде 2 ноября

Днем в субботу, 2 ноября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +9°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 768 мм ртутного столба, ветер северо-западный.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем и ночью ожидается +7°C. На востоке области +9°C днём, ночью +3°C. На всей территории региона возможны небольшие дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу утром и днём малооблачно, вечером ясно. Температура утром +6°C, днём +7°C, вечером +3°C. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Как сообщает телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу в утренние часы порывы ветра на побережье, севере и западе региона (особенно в прибрежной полосе) все еще могут достигать штормовых значений в порывах (до 18-22 м/с), в Калининграде и на остальной части области — не более 14-18 м/с. «Днем северо-западный ветер по всей области в порывах до 14-18 м/с с постепенным ослаблением к вечеру. Температура не превысит +5...+8°С. Утром и днем малооблачно/переменная облачность, в первой половине суток не исключены локальные кратковременные заряды ледяной крупы/дождя. К вечеру ветер окончательно стихнет», — сообщают синоптики-любители.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, 2 ноября сохранится штормовое предупреждение. Высота волн у побережья Калининградской области может достигать 3,5 м.

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