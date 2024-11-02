В Калининградской области число умерших превысило число родившихся в 1,7 раз

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В Калининградской области увеличилась естественная убыль населения. Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раз. Об этом говорится в докладе Калининградстата о социально-экономическом положении региона в январе-сентябре 2024 года.

По сравнению с соответствующим периодом 2023 года, естественная убыль населения области увеличилась на 720 человек и составила 3614 человека. В январе-августе прошлого года в регионе родилось 5169 детей, скончалось 8063 жителей региона. В январе-августе 2024 года родилось 5060 детей (на 109 меньше), умерло — 8674 (на 611 больше).

Также в исследовании отмечается уменьшение младенческой смертности. За восемь месяцев в регионе умерло 13 младенцев - на семь меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди причин смерти младенцев, по данным Калининградстата, преобладают состояния, возникающие в перинатальный период (от 22 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка) и врожденные аномалии (заболевания тесно связанные со здоровьем матери).




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