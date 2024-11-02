«Дому искусств» из-за затянувшегося ремонта пришлось отменить четыре спектакля

«Дому искусств» из-за затянувшегося ремонта пришлось отменить четыре спектакля
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Капитальный ремонт

Калининградскому «Дому искусств» из-за срыва контракта по ремонту внутренних помещений пришлось перенести четыре спектакля, на которые уже были проданы билеты. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил директор учреждения Дмитрий Новиков.

«Конкурсные процедуры на ремонт внутренних помещений мы проводили три раза. Всё лето. Подрядчики не выходили, — рассказал Новиков главе администрации города Елене Дятловой. — С третьего раза вышли подрядчики московской конторы. Они отыграли конкурсные процедуры, зашли на ремонт. Всё лихо разобрали, мы так радовались, что всё так быстро... А потом они просто исчезли. Не выходили на связь почти две недели. В результате чего мы были вынуждены расторгнуться».

Контракт, как пояснили в «Доме искусств», был расторгнут в одностороннем порядке. По этому поводу Елена Дятлова посоветовала направить документы в ФАС, чтобы подрядчика внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

«Вы отменили четыре спектакля, — добавила Дятлова. — В случае, если у вас произойдет возврат денежных средств — регрессным способом выставить всё подрядной организации, потому что вы несёте убытки из-за недобросовестного подрядчика. В случае, если будут факты возврата денег, мы вам юридически поможем. Мы подключим нашу юридическую службу. Мы выставим ему упущенную выгоду».

Отметим, что победителем аукциона на ремонт помещений в начале сентября этого года стала ростовская компания «Донспецстрой». Сейчас с ней расторгнуты контракты на проведение капитального ремонта внутренних помещений на сумму 19,3 млн рублей и на 8,48 млн рублей. В настоящее время мэрия «Дом искусств» готовится к заключению договоров с новыми подрядными организациями.

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