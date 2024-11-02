«Привести сюда детей невозможно»: что происходит в «Доме искусств» (фото)

Калининградский «Дом искусств» второй год подряд рискует затянуть ремонт до новогодних праздников. В субботу утром глава администрации города Елена Дятлова приехала с проверкой на концертную площадку и застала там сложенные штабелями кресла, висящие облака строительной пыли и грохот отбойных молотков, которыми рабочие разбивают пол малого зала.



Как объяснил главе директор площадки Дмитрий Новиков, подрядчик «Донспецстрой» из Ростова-на-Дону, который занимался ремонтом внутренних помещений, внезапно собрал вещи, скрылся в неизвестном направлении и перестал отвечать на звонки.

С ним «Дом искусств» разорвал контракт в одностороннем порядке и спешно занялся заключением контракта с калининградской компанией, которая ранее успела отремонтировать санузлы объекта. Елена Дятлова в свою очередь настояла, чтобы к беглецам были применены самые жёсткие меры. В частности, она призвала «повесить» на него стоимость билетов, возвращённых в кассы из-за отмены четырёх спектаклей.

«Я хочу, чтобы каждый подрядчик знал, что, приходя на муниципальные объекты, либо ты делаешь срок и вовремя, либо у тебя будут экономические последствия, — заявила она. — Потому что никакие другие методы не действуют. Мы должны очень жёстко поступать юридически и наказывать финансово».

Также Дятлова заметила, что из-за ремонта в «Доме искусств» накануне новогодних праздников у неё второй год подряд дежа вю.

«У нас впереди что? Новогодняя кампания, а привести сюда наших детей невозможно, — заявила она. — Новогодние спектакли все ждут. И даже в прошлом году, когда тоже были сложные ремонтные работы большого зала, вы же всё сделали. Вы успели».

Новиков в присутствии нескольких десятков свидетелей торжественно пообещал, что ремонт завершится к 21 ноября, так как именно на эту дату запланирован следующий спектакль.

Всего на выполнение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы «Дома искусств» в текущем году предусмотрено 65 267 230 рублей. В прошлом году был осуществлён капитальный ремонт фасада здания, смонтировано освещение, отремонтированы крыльца и большой концертный зал, а также по отдельному контракту проведена реконструкция сквера перед «Домом искусств». В этом году основные ремонтные работы запланированы во внутренних помещениях здания, в фойе и малом зале.