Более 1000 человек переехали в Калининградскую область из-за границы в 2024 году

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Более тысячи человек переехало в Калининградскую область с начала 2024 года из-за границы на постоянное место жительство. Многие из них уже устроились на работу, обустраивают свой быт. В том числе в регион прибыл 71 репатриант. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство социальной политики Калининградской области.

Преимущественно на ПМЖ переезжают из Латвии, Германии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. По состоянию на конец октября 2024 года сотрудники министерства рассматривали 165 заявлений от репатриантов. Всего же, с учетом членов их семей, в регион планировали переехать 402 человека, в том числе 99 детей. Все заявки согласуются в УМВД по Калининградской области.

Как поясняет издание, репатриантами считаются лица, уехавшие по той или иной причине за границу и решившие вернуться. К соотечественникам относятся те, кто жил в республиках СССР до распада государства. Репатрианты могут выбрать любой регион России для проживания. Но при этом на них не распространяются меры господдержки для соотечественников — ежемесячные выплаты, компенсация расходов на переезд или на оформление документов, подтверждающих статус переселенца.

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