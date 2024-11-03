Погода в Калининграде 3 ноября

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Днём в воскресенье, 3 ноября, в Калининграде ожидается ветреная и облачная погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура составит 11°C. Атмосферное давление — 763 мм, ветер западный, 6 м/с. Вероятность осадков — 71%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +11°C. На востоке области +11°C днём и +1°C ночью. На всей территории региона ожидается небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник днём и вечером облачно, ожидается дождь. Температура утром +6°C, днём +9°C, вечером +12°C. Влажность составит 79%.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждают: «В дневные часы порывы в прибрежной зоне могут достигать 18-22 м/с, в Калининграде и остальной части области до 14-18 м/с, будьте аккуратны! Днем потеплеет до +8...+11°С, однако тепло практически не будет ощущаться вследствие сильного ветра. Постепенное ослабление ветра ожидается поздним вечером и в ночь на понедельник».

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