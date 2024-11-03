«Госуслуги» запустили сервис «Жизненная ситуация» для переезда

На «Госуслугах» запустили сервис «Жизненная ситуация» для переезда в другой регион. Об этом сообщается на сайте Правительства России.



«Переезд в другой регион связан с оформлением большого количества документов — от смены регистрации по месту жительства до записи детей в школу и детский сад. Сервис „Жизненная ситуация“ для переезда поможет людям проще и быстрее оформлять все документы, а вместо визитов в ведомства сосредоточиться на решении более важных вопросов», — приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что благодаря порталу появилась возможность подать заявление о регистрации по месту жительства, переоформить полис ОМС, пенсии и социальные выплаты, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу и детсад или встать на учет в военкомате в электронном виде. Сервис также сможет предоставить справочную информацию о переезде в другой регион, например, расскажет, как обеспечить комфортный переезд людям с ограниченными возможностями, подберет транспортную компанию для перевозки вещей, подскажет, как собрать в дорогу домашних животных, а также какие документы необходимы для переезда на автомобиле и что при таком виде переезда еще необходимо учесть. Также говорится, что портал способен помочь с поиском работы на новом месте жительства.

В следующем году благодаря «Жизненной ситуации» должны сократиться в два раза сроки оформления необходимых документов — с 20 до 10 дней, количество справок планируется уменьшить в три раза — с 15 до 5, число очных визитов — с восьми до четырех.