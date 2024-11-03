РЖД: в декабре изменится расписание поездов в сообщении с Калининградом

Расписание ряда поездов в сообщении с Калининградом изменится с 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Так, поезд № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург будет отправляться из Калининграда в 07:25 вместо 15:47. Отправление из Санкт-Петербурга – в 18:06 вместо 10:13.

Также изменится время отправления из Москвы у фирменного поезда № 29/30 «Янтарь» Москва – Калининград: 20:39 вместо 19:57. Для поездок из Калининграда расписание остается прежним.

Поезд № 147/148 Москва – Калининград будет отправляться из Москвы на минуту раньше, в 14:14.

В сообщении напоминают, что российские транзитные поезда следуют через Литву без права посадки и высадки пассажиров на ее территории. Также продолжают действовать ограничения со стороны Литовской Республики – не более 300 пассажиров в одном составе на момент прохождения границы.