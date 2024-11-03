В Калининграде планируют запустить каршеринг электромобилей

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Каршеринг электромобилей планируют запустить в Калининграде. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщила генеральный директор российского сервиса краткосрочной аренды автомобилей.

По её словам, в воскресенье, 3 ноября, представители сервиса, правительство Калининградской области и партнеры подписывают соглашение о намерениях. «Мы видим большие перспективы в развитии электромобильности в Калининградской области и готовы к тестовому запуску электрокаршеринга в регионе с участием и поддержкой наших партнёров», — заявила генеральный директор сервиса.

Гендиректор добавила, что такой каршеринг скорее всего будет дешевле такси примерно на 30%. Тестово планируют запустить около 500 электромобилей. План мероприятий собираются разработать до конца этого года, сроки запуска каршеринга электромобилей не определены.

3 ноября в Калининградской области открыли 2 электрозарядных хаба, объединяющих 15 электрозарядных станций общей мощностью более 2 МВт. Станции «быстрого» заряда рассчитаны на одновременное подключение до трех электромобилей и способны полностью зарядить электромобиль за 30-60 минут.

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