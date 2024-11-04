Погода в Калининграде 4 ноября

Погода в Калининграде 4 ноября
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Днём в понедельник, 4 ноября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде воздух прогреется до +10°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-западный, слабый, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 769 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается около +9°C, а центр и восток региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев, Черняховск и Озерск) в дневные часы ждёт та же облачность и +10°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах они традиционно значительно выше (до +6°C), на востоке — близко к заморозкам (+3°C). Немного теплее, чем на востоке, по ночам будет в Калининграде, Полесске и Мамоново (+5°C).

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в понедельник ждёт пасмурная и дождливая погода. Утром температура будет в районе +6,9°C, днём повысится до +9,1°C, а вечером опустится до +5,4°C. В течение всего дня прогнозируется слабый ветер, который будет меняться с северо-западного на северный и обратно. Влажность — на уровне 85%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» уверяют, что начало следующей недели «принесет нам стабилизацию погодного режима» и сухое безветренное тепло (относительно ноября).

«На нашей периферии антициклона ожидается преобладание южных умеренных воздушных масс, вследствие чего погоду можно будет охарактеризовать как умеренно-теплую днем (около +7...+10°С) и прохладную ночью (по области в первой половине недели вероятны слабые заморозки, особенно на почве). В осеннем антициклоне рассчитывать на преобладание ясного неба не приходится, однако на этот раз высокая температурная инверсия должна отсутствовать, так что днем можно увидеть прояснения и переменную облачность», — считают метеорологи.

В понедельник днём, по данным метеосообщества, в Калининграде будет около +7...+9°С, переменная облачность (или облачно с прояснениями) и без осадков. Ветер северный/северо-западный, 3-7 м/с, на побережье порывистый.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter