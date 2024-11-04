Погода в Калининграде 4 ноября

Днём в понедельник, 4 ноября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде воздух прогреется до +10°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-западный, слабый, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 769 мм ртутного столба.



На побережье днём ожидается около +9°C, а центр и восток региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев, Черняховск и Озерск) в дневные часы ждёт та же облачность и +10°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах они традиционно значительно выше (до +6°C), на востоке — близко к заморозкам (+3°C). Немного теплее, чем на востоке, по ночам будет в Калининграде, Полесске и Мамоново (+5°C).

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в понедельник ждёт пасмурная и дождливая погода. Утром температура будет в районе +6,9°C, днём повысится до +9,1°C, а вечером опустится до +5,4°C. В течение всего дня прогнозируется слабый ветер, который будет меняться с северо-западного на северный и обратно. Влажность — на уровне 85%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» уверяют, что начало следующей недели «принесет нам стабилизацию погодного режима» и сухое безветренное тепло (относительно ноября).

«На нашей периферии антициклона ожидается преобладание южных умеренных воздушных масс, вследствие чего погоду можно будет охарактеризовать как умеренно-теплую днем (около +7...+10°С) и прохладную ночью (по области в первой половине недели вероятны слабые заморозки, особенно на почве). В осеннем антициклоне рассчитывать на преобладание ясного неба не приходится, однако на этот раз высокая температурная инверсия должна отсутствовать, так что днем можно увидеть прояснения и переменную облачность», — считают метеорологи.

В понедельник днём, по данным метеосообщества, в Калининграде будет около +7...+9°С, переменная облачность (или облачно с прояснениями) и без осадков. Ветер северный/северо-западный, 3-7 м/с, на побережье порывистый.