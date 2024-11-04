Калининградцам пообещали заморозки в ночь на вторник

В ночь с 4 на 5 ноября в Калининградской области ожидаются заморозки. Такой прогноз со ссылкой на данные метеомоделей GEM опубликовали эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Предстоящей ночью и утром в условиях антициклона немного подморозит, — говорится в сообщении синоптиков, — воздух в центральной, южной, восточной и северной части региона остынет до 0...-1°С, в Калининграде и на западе области около 0...+2°С. На уровне почвы и растений до −1...-3°С по области».

Отмечается, что на побережье заморозки маловероятны. За счет влияния моря температура не опустится ниже +3...+6°С.