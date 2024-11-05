Погода в Калининграде 5 ноября

Днём во вторник, 5 ноября, в Калининградской области ожидается переменная облачность без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде воздух прогреется до +10°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, слабый, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление — 769 мм ртутного столба.



На побережье днём ожидается около +9°C, а центр и восток региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев, Черняховск и Озерск) в дневные часы ждёт та же переменная облачность и +10°C. Ночные температуры по региону — со незначительными перепадами: в прибрежных городах они традиционно значительно выше (до +7°C), а на востоке и в центре региона вероятны заморозки (-1°C).

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион во вторник ждёт малооблачная и сухая погода. Утром температура будет в районе +5,1°C, днём повысится до +8,8°C, а вечером опустится до +7,3°C. В течение всего дня прогнозируется слабый ветер, который будет меняться с юго-западного на западный и обратно. Влажность — на уровне 85%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» уверяют, что «стабилизация погодного режима» и сухое безветренное тепло на продолжительное время установится именно с 5 ноября.

«Днем до +7...+10°С, днем переменная облачность/облачно с прояснениями и без существенных осадков (небольшие дожди/морось не исключены вечером на западе региона и побережье). Ветер юго-западный/западный, 2-5 м/с», — добавляют синоптики.