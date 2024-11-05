Калининградцы в 2024 году стали чаще жениться и реже разводиться

В Калининградской области в 2024 году стали чаще жениться и реже разводиться, чем годом ранее. Об этом сообщает «Калининградстат» в своём последнем Докладе о социально-экономическом положении региона в январе-сентябре 2024 года.
«В январе-августе зарегистрировано 5 284 брака (на 130 больше, чем в аналогичном периоде 2023 года) и 3 772 развода (на 95 меньше, чем в январе-августе 2023 года)», — говорится в отчёте.Отметим, что в 2023 году в Калининградской области было зафиксировано рекордное количество разводов за последние десять лет. По данным Калининградстата, с января по декабрь того года было зарегистрировано 5909 разводов. Наиболее близкие к этому показатели были отмечены в 2013 (5732 развода) и 2022 (5665 разводов) годах. Наименьшее число разводов было зарегистрировано в 2021 году (4937).