Калининградцы в 2024 году стали чаще жениться и реже разводиться

Калининградцы в 2024 году стали чаще жениться и реже разводиться
Фото: Кирилл Клейков / Новый Калининград
Все новости по теме: Социальные проблемы

В Калининградской области в 2024 году стали чаще жениться и реже разводиться, чем годом ранее. Об этом сообщает «Калининградстат» в своём последнем Докладе о социально-экономическом положении региона в январе-сентябре 2024 года.

«В январе-августе зарегистрировано 5 284 брака (на 130 больше, чем в аналогичном периоде 2023 года) и 3 772 развода (на 95 меньше, чем в январе-августе 2023 года)», — говорится в отчёте.

Отметим, что в 2023 году в Калининградской области было зафиксировано рекордное количество разводов за последние десять лет. По данным Калининградстата, с января по декабрь того года было зарегистрировано 5909 разводов. Наиболее близкие к этому показатели были отмечены в 2013 (5732 развода) и 2022 (5665 разводов) годах. Наименьшее число разводов было зарегистрировано в 2021 году (4937).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter