Власти разрешили ввести в эксплуатацию цех столярной продукции под Зеленоградском

Министерство градостроительной политики Калининградской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию цеха по производству столярной продукции под Зеленоградском. Соответствующая информация опубликована в реестре министерства.
Одноэтажное промышленное здание располагается на участке с кадастровым номером 39:05:051105:1840 в посёлке Каменке. Общая площадь — 365,9 кв.м. Разрешение было получено 21 октября.Весной 2024 года стало известно, что минградполитики Калининградской области разрешило построить цех по производству столярной продукции под Зеленоградском. Разрешение на строительство действовало до 26 октября этого же года.