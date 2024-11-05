В Гурьевске разрешили построить семиэтажный жилой дом

В Гурьевске разрешили построить семиэтажный жилой дом
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
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ООО «Пластокно» получило разрешение на строительство семиэтажного многоквартирного дома в Гурьевске на улице Советской. Разрешение на строительство выдано министерством градостроительной политики региона 21 октября.

Компании разрешается возвести многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 39:03:010038:38. Общая площадь — 7078,2 кв. м., жилая — 4336,78 кв. м. Разрешение на строительство действительно до 21 апреля 2028 года.

Как следует из всероссийской системы проверки контрагентов, компания «Пластокно» зарегистрирована в Калининграде на улице Аксакова. Директором является Вячеслав Сорокин, учредителем — Любовь Глухова.


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