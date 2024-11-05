Путин поручил определить требования к уровню владения языком для мигрантов

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Во время заседания Совета по русскому языку и языкам народов России президент Владимир Путин поручил «определить и закрепить уровни владения языком» для мигрантов с «учётом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни с учётом профессиональных требований», а также социальных и культурных норм поведения. Об этом сообщает «Коммерсант»

Путин также попросил Совет представить «федеральный алгоритм» работы с детьми мигрантов, которые не знают русский или слабо им владеют. Кроме того, президент предложил создать единый стандарт тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения работает над законодательными инициативами по обязательному прохождению языковой диагностики детьми мигрантов. В ведомстве отметили, что подобная мера «позволит заблаговременно организовать дополнительные занятия для таких учеников».


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