Госдума готовит запрет на зачисление в школы детей мигрантов без знания языка

В Госдуме готовится законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Мы проанализировали необходимые шаги в сфере правоприменения и обратили внимание на проблемные вопросы, которые должны быть решены. В рамках постановления направим правительству предложения по трудовой миграции, а также приезжающим с мигрантами семьям», — прокомментировал Володин. По его словам, проект предполагает, что при зачислении в школы детей мигрантов будут проводиться «обязательные проверки законности» и тестирование на знание русского языка.

Проект постановления планируется рассмотреть 20 ноября.