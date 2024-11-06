Евгений Кукушкина и Илья Баринов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Правительство Калининградской области покинули министр и вице-премьер. Информацию об этом на вопрос «Нового Калининграда» подтвердила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

В отставку ушли экс-министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина и зампред правительства области Илья Баринов. Башкирова сообщила, что у обоих чиновников закончились контракты.

Ранее пресс-секретарь губернатора сообщила, что контракты у некоторых членов правительства Калининградской области истекли 31 октября. Она не стала раскрывать имена чиновников, сообщив, что «правительство работает в штатном режиме». При этом, по словам Башкировой, Беспрозванных намерен сформировать новый состав регионального правительства до 18 ноября.