Янтарный комбинат установил рекорд по годовой добыче янтаря в регионе

Объём добычи янтаря в 2024 году в Калининградской области достиг 627 тонн, что стало рекордом для Приморского месторождения. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

В компании заявили, что сезонная добыча янтаря-сырца в 2024 году завершилась. Отмечается, что со второй половины сентября добыча велась в зоне ледникового размыва. Предприятие отметило, что породы в таких местах обводнены и состоят из грунтов, склонным к оползням. При этом запасы янтаря выбрали полностью.

«В итоге годовой рекорд Приморского месторождения вырос до 627 тон. <...> За последние десять лет объем добычи на Калининградском янтарном комбинате вырос более, чем вдвое — с 250 до 600 тонн ежегодно. Увеличение объемов добычи и переработки соответствует государственной Стратегии развития янтарной отрасли до 2025 года, которую комбинат реализует при поддержке госкорпорации Ростех», — говорится в сообщении Янтарного комбината.