Из-за тумана в аэропорту Храброво задерживается более 10 рейсов

В связи с туманом в аэропорту Храброво по состоянию на 14 часов 6 ноября задерживается порядка 10 авиарейсов как на прилет, так и на вылет, сообщает администрация аэропорта.



Согласно данным онлайн-табло, три рейса на Санкт-Петербург, которые должны были вылететь утром 6 ноября, отправятся в 14:40, 14:55 и 15:05. Два утренних рейса до Москвы вылетят в 14:30 и 14:40. Также отложены два рейса, которые по расписанию должны были вылететь после обеда. Рейс до Санкт-Петербурга авиакомпании «Россия» с 15:15 отложен до 16:00, а рейс «Аэрофлота» до Москвы с 15:30 перенесен на 17:00.



На прилет также наблюдается задержка. Так, из Санкт-Петербурга с опозданием в Храброво прилетят 7 рейсов, при этом рейс, который по расписанию должен был прибыть в нашу воздушную гавань в 19:50, приземлится в 21:05. Из Москвы задерживается четыре авиарейса.