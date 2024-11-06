Сбербанк: в открытый доступ попали персональные данные 90% россиян

В открытый доступ попали персональные данные около 90% взрослого населения России. В 2023 году и в первом полугодии 2024-го главным источником утечек личных данных были интернет-магазины и медучреждения, на банки же пришлось не более 2%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

По словам Кузнецова, пик утечек пришёлся на 2023 год, в 2024-м их стало немного меньше. По прогнозу банка, ущерб российской экономики от кибератак в 2023-2024 годах может приблизиться к 1 трлн рублей, если ситуация не изменится. В этом году сумма похищенных денег у россиян достигнет примерно 250 млрд рублей. Кузнецов также отметил «тренд на увеличение» у утечек данных и воровства денег.

В феврале-марте 2024 года банк зафиксировал пик в 20 млн мошеннических звонков в сутки, сейчас эта цифра опустилась до 6–6,5 млн звонков в сутки. «Но тем не менее все эти звонки стали более профессиональными. Эти разводки стали более продуманными», — добавил Кузнецов.