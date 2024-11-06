Правительство области не намерено отказываться от финансирования СМИ

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Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области планирует объявить конкурс для СМИ на получение субсидий на обнародование информации о деятельности государственных органов власти в 2025 году после утверждения областного бюджета. Об этом говорится в ответе регионального правительства на запрос «Нового Калининграда».

«Субсидии на обнародование (опубликование) информации о деятельности государственных органов Калининградской области в СМИ предоставляются в соответствии с Порядком, установленным постановлением Правительства Калининградской области от 12.08.2022 № 433 (далее — Порядок). В настоящее время, как пояснили в министерстве по муниципальному развитию, идёт формирование областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. После утверждения областного бюджета будет объявлено о проведении конкурсного отбора», — говорится в ответе. 

Отметим, по данным правительства, в областном бюджете на 2024 на освещение деятельности региональной власти было предусмотрено 30 млн рублей. Как отмечается на сайте министерства по муниципальному развитию, в результате конкурсного отбора субсидии из бюджета получили восемь изданий:

  • ООО «Комсомольская правда — Калининград» — 5 млн руб.

  • АО «Региональная информационная служба «Интерфакс» — 500 тыс. руб.

  • ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» — 15 млн руб.

  • ООО НТРК «Каскад» — 7,5 млн руб.

  • ООО «Издательство «Страна» — 500 тыс. руб.

  • ООО «Комсомольская правда — Калининград» — 500 тыс. руб.

  • АО «Издательство «Российская газета» — 500 тыс. руб.

  • ООО «Рекламное агентство «КП-Ва-Банкъ» — 500 тыс. руб.

Напомним, в 2024 году власти региона увеличили расходы на информирование населения. Если в прошлом году на эти цели было заложено 103 млн рублей, в текущем они возросли до 160 млн рублей.


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