Правительство области не намерено отказываться от финансирования СМИ

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области планирует объявить конкурс для СМИ на получение субсидий на обнародование информации о деятельности государственных органов власти в 2025 году после утверждения областного бюджета. Об этом говорится в ответе регионального правительства на запрос «Нового Калининграда».



«Субсидии на обнародование (опубликование) информации о деятельности государственных органов Калининградской области в СМИ предоставляются в соответствии с Порядком, установленным постановлением Правительства Калининградской области от 12.08.2022 № 433 (далее — Порядок). В настоящее время, как пояснили в министерстве по муниципальному развитию, идёт формирование областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. После утверждения областного бюджета будет объявлено о проведении конкурсного отбора», — говорится в ответе.

Отметим, по данным правительства, в областном бюджете на 2024 на освещение деятельности региональной власти было предусмотрено 30 млн рублей. Как отмечается на сайте министерства по муниципальному развитию, в результате конкурсного отбора субсидии из бюджета получили восемь изданий:

ООО «Комсомольская правда — Калининград» — 5 млн руб.



АО «Региональная информационная служба «Интерфакс» — 500 тыс. руб.



ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» — 15 млн руб.



ООО НТРК «Каскад» — 7,5 млн руб.



ООО «Издательство «Страна» — 500 тыс. руб.



ООО «Комсомольская правда — Калининград» — 500 тыс. руб.



АО «Издательство «Российская газета» — 500 тыс. руб.

ООО «Рекламное агентство «КП-Ва-Банкъ» — 500 тыс. руб.