Проект комплекса многоквартирных домов у парка Теодора Кроне прошёл экспертизу

Проект комплекса многоквартирных домов у парка Теодора Кроне прошёл экспертизу
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
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Проектная документация комплекса многоквартирных жилых домов в Калининграде у парка Теодора Кроне по улицам 1-я Большая Окружная и Дубовая аллея прошла экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:15:110832:432 площадью 12 560 кв. метров. Участок находится в частной собственности, кадастровая стоимость составляет 77,1 млн. руб. В качестве экспертной организации выступила калининградская компания «Проэксперт». Документацию готовили три компании из Калининграда — «Проектное бюро Авантаж», «Аспект» и «Балтситисервис».

Положительное заключение экспертизы выдали 6 ноября 2024 специализированному застройщику «Эко-город», учредителем и генеральным директором которой является Александр Качанович. Форма проводимой экспертизы — негосударственная.

В 2021 году застройщик получил разрешение на возведение двух девятиэтажных домов в границах Большой Окружной, улицы Компасной и Дубовой аллеи. Позднее стало известно, что рядом с парком имени Теодора Кроне планируют построить жилой комплекс из 12-ти домов, а также многофункциональный торговый и общественно-деловой центры. В 2022 и 2023 годах «Эко-город» получил порубочные билеты на снос рядом с парком в общей сложности 237 деревьев. В сентября 2024 года проект второй очереди второго этапа строительства комплекса многоквартирных домов возле парка Теодора Кроне получил положительное заключение экспертизы. Здания также возводит «Эко-город» на участке с кадастровым номером 39:15:110832:433.


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