Власти выдали разрешение на строительство комплекса домов у парка Теодора Кроне

Власти выдали разрешение на строительство комплекса домов у парка Теодора Кроне
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Строительство

Областные власти выдали разрешение на строительство на строительство комплекса многоквартирных жилых домов у парка Теодора Кроне по улицам 1-я Большая Окружная и Дубовая аллея. Соответствующая информация размещена реестре министерства градостроительной политики.

Компания «Эко-город» получила разрешение 21 февраля 2025 года, действует оно до 21 февраля 2030. Строительство трёх девятиэтажных домов запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:110832:432.

Положительное заключение экспертизы выдали 6 ноября 2024 специализированному застройщику «Эко-город». Учредителем и генеральным директором компании является Александр Качанович.

В 2021 году застройщик получил разрешение на возведение двух девятиэтажных домов в границах Большой Окружной, улицы Компасной и Дубовой аллеи. Позднее стало известно, что рядом с парком имени Теодора Кроне планируют построить жилой комплекс из 12-ти домов, а также многофункциональный торговый и общественно-деловой центры. В 2022 и 2023 годах «Эко-город» получил порубочные билеты на снос рядом с парком в общей сложности 237 деревьев. В сентября 2024 года проект второй очереди второго этапа строительства комплекса многоквартирных домов возле парка Теодора Кроне получил положительное заключение экспертизы. Здания также возводит «Эко-город» на участке с кадастровым номером 39:15:110832:433.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter