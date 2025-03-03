Власти выдали разрешение на строительство комплекса домов у парка Теодора Кроне

Областные власти выдали разрешение на строительство на строительство комплекса многоквартирных жилых домов у парка Теодора Кроне по улицам 1-я Большая Окружная и Дубовая аллея. Соответствующая информация размещена реестре министерства градостроительной политики.

Компания «Эко-город» получила разрешение 21 февраля 2025 года, действует оно до 21 февраля 2030. Строительство трёх девятиэтажных домов запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:110832:432.

Положительное заключение экспертизы выдали 6 ноября 2024 специализированному застройщику «Эко-город». Учредителем и генеральным директором компании является Александр Качанович.