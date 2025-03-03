Власти выдали разрешение на строительство комплекса домов у парка Теодора Кроне

Областные власти выдали разрешение на строительство на строительство комплекса многоквартирных жилых домов у парка Теодора Кроне по улицам 1-я Большая Окружная и Дубовая аллея. Соответствующая информация размещена реестре министерства градостроительной политики.
Компания «Эко-город» получила разрешение 21 февраля 2025 года, действует оно до 21 февраля 2030. Строительство трёх девятиэтажных домов запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:110832:432.
Положительное заключение экспертизы выдали 6 ноября 2024 специализированному застройщику «Эко-город». Учредителем и генеральным директором компании является Александр Качанович.В 2021 году застройщик получил разрешение на возведение двух девятиэтажных домов в границах Большой Окружной, улицы Компасной и Дубовой аллеи. Позднее стало известно, что рядом с парком имени Теодора Кроне планируют построить жилой комплекс из 12-ти домов, а также многофункциональный торговый и общественно-деловой центры. В 2022 и 2023 годах «Эко-город» получил порубочные билеты на снос рядом с парком в общей сложности 237 деревьев. В сентября 2024 года проект второй очереди второго этапа строительства комплекса многоквартирных домов возле парка Теодора Кроне получил положительное заключение экспертизы. Здания также возводит «Эко-город» на участке с кадастровым номером 39:15:110832:433.