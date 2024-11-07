Погода 7 ноября

В четверг, 7 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, кратковременные дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +9°С, ночью столбик термометра местами опустится до +4°С. Скорость ветра составит от 1 до 2 м/с, направление — юго-запад. Атмосферное давление выше нормы — 771 мм рт. ст.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные значения температур в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Воздух там не прогреется выше +7°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части области, — до +6°С. На востоке области днём столбик термометра поднимется до +11°С, ночью температура упадет до +1°С.



По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в областном центре ожидается пасмурная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +9,2°С, ночью — до +5,6°С. Влажность — до 96%.



Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов Цельсия, днём +5...+11 градусов Цельсия. Видимость 3–7 км, в тумане 500–1000 м. Опасные гидрометеорологические явления не прогнозируются.



Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром местами возможно падение видимости до 100–150 метров и ниже из-за тумана. По области (особенно на юге и востоке) также вероятны слабые заморозки и гололедица.