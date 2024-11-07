В Калининграде в очередной раз не нашли подрядчика для реконструкции «Врангеля»

В Калининграде в четвертый раз за 2024 год не смогли найти подрядчика для реконструкции башни «Врангеля». Информация об отмене аукциона размещена на портале госзакупок.



Начальная (максимальная) цена контракта составила 126,8 млн рублей. На участие в отборе была подана всего одна заявка, которая была отклонена, так как она не соответствовала установленным требованиям.



Ранее попытки найти подрядчика для реконструкции башни предпринимались в апреле, июле и августе 2024 года. На первые два аукциона не было подано ни одной заявки. На третий подалась одна компания. Её заявку отклонили, так как участник торгов не предоставил необходимых документов и информации.



Реконструировать башню планировали в 2021–2023 годах. В областной службе охраны памятников отмечали, что башня требует ремонта, «но она далека от аварийного состояния». Изначально торги планировали объявить в мае. В областном министерстве по культуре и туризму сообщали, что к реконструкции башни «Врангель» планируют приступить весной текущего года. «После окончания ремонта через два года башня „Врангель“ станет филиалом Музея янтаря», — поясняли в ведомстве. Предполагается, что исторический объект также будет использовать региональный янтарный кластер.



В общей сложности на восстановление башни «Врангель» в течение двух лет собирались направить почти 160 миллионов рублей.