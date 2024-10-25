В Калининграде в очередной раз ищут подрядчика для реконструкции «Врангеля»

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В Калининграде в очередной раз ищут подрядчика для реконструкции «Врангеля»

В Калининграде в очередной раз ищут подрядчика для реконструкции башни «Врангель» в центре города. Информация об аукционе размещена на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта осталась неизменной — 126,8 млн рублей. Победителя торгов планируется определить 5 ноября. Аукцион организовал Калининградский музей янтаря.

Ранее в 2024 году башню выставляли на торги два раза: в апреле, июле и августе. На первые два аукциона не было подано ни одной заявки. На третий подалась одна компания. Её заявку отклонили, так как участник торгов не предоставил необходимых документов и информации. Подрядчика искали по той же максимальной цене контракта, что и сейчас — 126,8 млн рублей.

Ранее реконструировать башню планировали в 2021-2023 годах. В областной Службе охраны памятников отмечали, что башня требует ремонта, «но она далека от аварийного состояния». Изначально торги планировали объявить в мае. в областном министерстве по культуре и туризму сообщали, что к реконструкции башни «Врангель» планируют приступить весной текущего года. «После окончания ремонта через два года башня „Врангель“ станет филиалом Музея янтаря», — поясняли в ведомстве. Предполагается, что исторический объект также будет использовать региональный янтарный кластер.

В общей сложности на восстановление башни «Врангель» в течение двух лет собирались направить почти 160 миллионов рублей.

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