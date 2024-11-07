Проект капремонта светлогорского детского сада «Берёзка» прошёл экспертизу

Проектная документация капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 1 „Берёзка“» в Светлогорске прошла госэкспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Речь о здании, расположенном по адресу: ул. Новая, дом 6. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Документацию подготовило ООО «АКБ» (Калининград).
Положительное заключение экспертизы получено 7 ноября 2024 года. Указанный застройщик — МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа».