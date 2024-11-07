Горвласти выделили более 6 млн руб. на проекты дорожного движения на 100 улицах

Власти Калининграда выделили более 6 млн рублей на разработку проектов дорожного движения на 100 улицах города. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, исполнителю в течение 90 дней с даты заключения контракта предстоит разработать 100 проектов организации дорожного движения на улицах города. Документация должна быть подготовлена для улиц Автомобильной, Банковской, Бассейной, Бахчисарайской, Соммера, Буткова, Комсомольской, Леонова, Баранова, Университетской, Ярославской и др. Цель работ в проекте контракта описана как «оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных её участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов».

Заказчиком выступает МКУ «ГДСР», подведомственное администрации Калининграда. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6,4 млн рублей, источник финансирования — бюджетные средства. Подрядчика определят 14 ноября.