Эксперты: спрос на работников складов в Калининградской области вырос на 71%

В октябре 2024 года спрос на работников складов в Калининградской области вырос на 71%, на сотрудников розничной торговли — на 10%, в сфере логистики — на 22%. Эксперты связывают эту ситуацию на рынке труда с предстоящими ноябрьскими распродажами и ростом онлайн-заказов, сообщает пресс-служба сервиса «Авито Работа».

Активнее всего ищут новые кадры склады. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года спрос на сотрудников складов в октябре возрос на 178%. Средняя предлагаемая заработная плата для новых сотрудников составила 91 828 рублей в месяц при полном графике.

На 162% за год увеличилось количество вакансий для упаковщиков и на 55% у комплектовщиков. Соискателям на первую позицию работодатели предлагают в среднем около 136 155 рублей, а кандидатам на вторую — 69 517 рублей в месяц за полный рабочий день.

Свежие вакансии и резюме можно найти в разделе «Работа» на «Новом Калининграде».







