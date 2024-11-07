Жителей области предупреждают о перекрытии федеральной трассы А-229

Жителей области предупреждают о перекрытии федеральной трассы А-229
Схема предоставлена ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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В субботу, 9 ноября, на 21-м километре автомобильной дороги федерального значения А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой, в Гурьевском муниципальном округе, будет полностью перекрываться движение автотранспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение приостановят с 00:00 до 00:20 и с 01:00 до 01:20. На данный период будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Уточняется, что на данном участке будут проходить работы по монтажу двух П-образных металлических опор над проезжей частью дороги. Перекрытие движения необходимо для обеспечения безопасности. Во избежание дорожных заторов работы будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности трафика.

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