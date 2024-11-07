Власти сообщили о продолжении осенней высадки деревьев сверх плана (фото)

После осеннего ремонта тротуаров в Калининграде, в ходе которого коммунальные службы и подрядчики выпиливали возрастные деревья и сухостой, в приствольные квадраты высаживают новые деревья. Часть горвласти обещают высадить уже этой осенью, а другую часть — весной следующего года. Об этом в четверг, 7 ноября, журналистам рассказали глава администрации Калининграда Елена Дятлова и председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов, приведя в пример ремонт тротуара на улице Закавказской.

«По поводу того, что приствольные квадраты не совсем квадраты: да, они вытянуты вдоль проезжей части, чтобы корневая система посадочного материала, который будет выбираться совместно с комитетом городского хозяйства, разрасталась в стороны и не выходила на проезжую часть и на тротуар», — пояснил Романов.

Романов сообщил, что запланированные объёмы осенней компенсационной высадки уже закрыты, и следующая высадка пройдёт весной следующего года.

«Если коллеги оставили тут место для посадки, значит, высадка тут нужна, — добавила Елена Дятлова. — Мы ещё планируем осеннюю высадку. Коллеги уже определились с местами. Мы решим, сможем ли сделать корректировку, чтобы высадить сейчас деревья в том числе на Закавказской улице».