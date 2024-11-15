На улице Баранова спилили 15 лип, высаженных в ходе реконструкции

В Калининграде на улице Баранова сотрудники МБУ «Чистота» спилили 15 мелколистных лип сорта «Гринспайсер», высаженных в ходе реконструкции перед ЧМ-2018.
Как сообщили «Новому Калининграду» в мэрии Калининграда, деревья были спилены 13 ноября по акту необходимости, подписанному бывшим председателем комитета городского хозяйства и строительства Вадимом Борисовым. В обосновании говорится, что липы находились в усыхающем состоянии и «представляли угрозу жизни и здоровью граждан». В пресс-службе пояснили, что компенсационное озеленение «уже в пути».Напомним, ранее активисты «Народного фронта» насчитали на улице Баранова около 20 засыхающих лип. Незадолго до этого горвласти прокомментировали ситуацию с засыхающими деревьями. По словам начальника отдела озеленения мэрии города Дмитрия Петренко, за деревьями был обеспечен должный уход, их поливали и подкармливали. Несмотря на все меры, деревья все равно засыхают. Петренко предполагает, что связано это может быть с механическими повреждениями стволов и с морозными ожогами, полученными в зимний период.