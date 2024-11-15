На улице Баранова спилили 15 лип, высаженных в ходе реконструкции

На улице Баранова спилили 15 лип, высаженных в ходе реконструкции
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

В Калининграде на улице Баранова сотрудники МБУ «Чистота» спилили 15 мелколистных лип сорта «Гринспайсер», высаженных в ходе реконструкции перед ЧМ-2018.

Как сообщили «Новому Калининграду» в мэрии Калининграда, деревья были спилены 13 ноября по акту необходимости, подписанному бывшим председателем комитета городского хозяйства и строительства Вадимом Борисовым. В обосновании говорится, что липы находились в усыхающем состоянии и «представляли угрозу жизни и здоровью граждан». В пресс-службе пояснили, что компенсационное озеленение «уже в пути».

Напомним, ранее активисты «Народного фронта» насчитали на улице Баранова около 20 засыхающих лип. Незадолго до этого горвласти прокомментировали ситуацию с засыхающими деревьями. По словам начальника отдела озеленения мэрии города Дмитрия Петренко, за деревьями был обеспечен должный уход, их поливали и подкармливали. Несмотря на все меры, деревья все равно засыхают. Петренко предполагает, что связано это может быть с механическими повреждениями стволов и с морозными ожогами, полученными в зимний период.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter