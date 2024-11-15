На улице Баранова спилили 15 лип, высаженных в ходе реконструкции

В Калининграде на улице Баранова сотрудники МБУ «Чистота» спилили 15 мелколистных лип сорта «Гринспайсер», высаженных в ходе реконструкции перед ЧМ-2018.

Как сообщили «Новому Калининграду» в мэрии Калининграда, деревья были спилены 13 ноября по акту необходимости, подписанному бывшим председателем комитета городского хозяйства и строительства Вадимом Борисовым. В обосновании говорится, что липы находились в усыхающем состоянии и «представляли угрозу жизни и здоровью граждан». В пресс-службе пояснили, что компенсационное озеленение «уже в пути».