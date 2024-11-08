Погода в Калининграде 8 ноября

Все новости по теме: Стихия

Днём в пятницу, 8 ноября, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура составит 9°C. Атмосферное давление повышенное — 775 мм, ветер юго-восточный, 1 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +8°C. На востоке области +9°C днём и +3°C ночью. На всей территории региона дождей не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу днём и вечером облачно, ожидается туман. Температура утром +6°C, днём +9°C, вечером +7°C. Влажность составит 97%.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», пятница «встречает нас уже ставшей обыденной пасмурной погодой, местами наблюдается небольшая морось. Сегодняшний день как минимум до полудня не будет чем-то существенно отличаться от вчерашнего: вновь ожидается преобладание пасмурного неба. И лишь во второй половине дня модели ожидают локальные прояснения преимущественно на западе области, за которыми мы будем следить. Температура днем по области составит около +6...+9°С при слабом переменном ветре (практически штиль) у ядра антициклона. В общем, пока что без кардинальной смены осенней пасмурной обстановки, а температура вполне по-сезону».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter