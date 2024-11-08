Погода в Калининграде 8 ноября

Днём в пятницу, 8 ноября, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура составит 9°C. Атмосферное давление повышенное — 775 мм, ветер юго-восточный, 1 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +8°C. На востоке области +9°C днём и +3°C ночью. На всей территории региона дождей не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу днём и вечером облачно, ожидается туман. Температура утром +6°C, днём +9°C, вечером +7°C. Влажность составит 97%.