Источник: в ряде медучреждений не работает «БАРС» из-за проблем у Ростелекома

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Ряд медучреждений области не может пользоваться медицинской информационной системой «БАРС» из-за проблем на линии Ростелекома. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в системе здравоохранения области.

«Неполадки возникли примерно в 11.25 в пятницу. Работа врачей «встала», потому что все истории, выписки, протоколы лечения и анализы регистрируются в «БАРСЕ». Как выяснилось позже, подобная ситуация возникла не только у нас, но и и ряде других медучреждений и прочих структур. По предварительным данным, неполадки возникли из-за аварии на оборудовании Ростелекома. Обещают наладить работу в районе 16.30», — сообщил источник.

В пресс-службе Ростелекома подтвердили, что проблема действительно есть: канал связи перестал работать во многих медицинских организациях, затронуты также структуры минобразования и минмолодежи. Аварийная бригада выехала для установления точных причин сбоя и устранения неполадок.

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